Comune di Bologna: Bergamini (Lega), no a esclusione team israeliano da Giro dell’Emilia. Sport deve unire, non dividere

(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Comune di Bologna: Bergamini (Lega), no a esclusione team israeliano da Giro dell’Emilia. Sport deve unire, non dividereRoma, 24 set. – “Sono esterrefatto dall’intervento dell’assessore Roberta Li Calzi, che ha chiesto l’esclusione del team israeliano Premier Tech dal Giro dell’Emilia. È davvero assurdo che lo sport venga strumentalizzato in questa maniera. Lo sport è, e deve rimanere, una forma di aggregazione che va al di là delle divisioni politiche. Interferire con la partecipazione di una squadra per ragioni ideologiche non solo è un errore, ma una vera e propria offesa agli atleti, che si sono preparati con impegno per questo evento. Anche volendo, gli sportivi non sono responsabili delle scelte politiche dei governi, tanto meno di azioni di cui non sono in alcun modo artefici. Quello che trovo ancora più preoccupante è il linguaggio di odio e di divisione che si sta diffondendo, un linguaggio che non ha nulla a che vedere con la nostra cultura e con la nostra speranza di pace. Non possiamo permettere che il nostro Paese ceda al ricatto della violenza verbale e fisica di chi, come accaduto lo scorso lunedì con i pro-Pal, usa la violenza come strumento di protesta. Noi, al contrario, sosteniamo il dialogo, il confronto pacifico, la libertà di espressione. Lo sport, deve essere un ponte di unione, non di divisione”.Così il deputato Davide Bergamini, coordinatore provinciale della Lega a Bologna.Ufficio Stampa Lega Camera