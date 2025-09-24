Close Menu
Trending
mercoledì 24 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Comune di Bologna: Bergamini (Lega), no a esclusione team israeliano da Giro dell’Emilia. Sport deve unire, non dividere

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Comune di Bologna: Bergamini (Lega), no a esclusione team israeliano da Giro dell’Emilia. Sport deve unire, non dividereRoma, 24 set. – “Sono esterrefatto dall’intervento dell’assessore Roberta Li Calzi, che ha chiesto l’esclusione del team israeliano Premier Tech dal Giro dell’Emilia. È davvero assurdo che lo sport venga strumentalizzato in questa maniera. Lo sport è, e deve rimanere, una forma di aggregazione che va al di là delle divisioni politiche. Interferire con la partecipazione di una squadra per ragioni ideologiche non solo è un errore, ma una vera e propria offesa agli atleti, che si sono preparati con impegno per questo evento. Anche volendo, gli sportivi non sono responsabili delle scelte politiche dei governi, tanto meno di azioni di cui non sono in alcun modo artefici. Quello che trovo ancora più preoccupante è il linguaggio di odio e di divisione che si sta diffondendo, un linguaggio che non ha nulla a che vedere con la nostra cultura e con la nostra speranza di pace. Non possiamo permettere che il nostro Paese ceda al ricatto della violenza verbale e fisica di chi, come accaduto lo scorso lunedì con i pro-Pal, usa la violenza come strumento di protesta. Noi, al contrario, sosteniamo il dialogo, il confronto pacifico, la libertà di espressione. Lo sport, deve essere un ponte di unione, non di divisione”.Così il deputato Davide Bergamini, coordinatore provinciale della Lega a Bologna.Ufficio Stampa Lega Camera

 

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl