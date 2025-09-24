Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025, al via la nuova rilevazione che coinvolge 3700 famiglie riminesi

(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Comune di Rimini
Al via il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025, realizzato da Istat. Il Censimento, che ha assunto una cadenza annuale e non più decennale, coinvolgerà un campione rappresentativo della popolazione. Sono 3.700 le famiglie riminesi coinvolte nella rilevazione da Lista.
Queste famiglie riceveranno via posta una lettera ufficiale a firma del Presidente dell’Istat. La lettera informativa avvisa le famiglie coinvolte dell’avvio della rilevazione e delle sue finalità e modalità di svolgimento e fornisce le credenziali di accesso personali al questionario online e tutti i contatti per ricevere assistenza gratuita e chiarimenti.
Tutte le risposte ai quesiti del questionario devono fare riferimento alla data del 5 ottobre 2025 (più specificatamente la mezzanotte tra il 4 e il 5 ottobre 2025), ad eccezione dei casi in cui nella domanda sia indicato un periodo diverso.
Compilare il questionario online, in autonomia da parte dei cittadini, è possibile fino al 9 dicembre 2025.
Dal 10 dicembre le famiglie potranno ancora rispondere, ma solo attraverso le seguenti modalità: visita a casa di un rilevatore, anche su appuntamento, per effettuare l’intervista faccia a faccia, oppure al telefono o presso l’UCC del Comune di Rimini.
La rilevazione si chiude il 23 dicembre 2025.
Partecipare al Censimento è un obbligo di legge.
