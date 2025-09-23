Close Menu
martedì 23 Settembre 2025
Emilia Romagna

Trasferta svedese per la biblioteca comunale Pablo Neruda

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 Oggetto: comunicato stampa
Trasferta svedese per la biblioteca comunale Pablo Neruda
ALBINEA (23 settembre 2025)  Dall’8 al 13 settembre la Biblioteca Comunale
Pablo Neruda di Albinea ha partecipato alla terza mobilità del progetto
Erasmus+ KA 121, co-finanziato dallUnione Europea, organizzato dalla
cooperativa sociale Equilibri che ha avuto come meta Malmo, in Svezia.
Si è trattato di unoccasione importante di confronto e ispirazione. Si è
avuta l’opportunità di incontrare una comunità di bibliotecari che, con
strutture, mezzi e fondi anche molto diversi tra loro, si muovono con
obiettivi molto chiari e condivisi, supportati da disposizioni normative
(Library Act del 2013) e linee di indirizzo comuni.
Accessibilità e Uguaglianza sono state le due parole chiave.
Le grandi biblioteche come la City Library e la Rosengård Library rispondono
a questi obiettivi con strutture straordinariamente belle, grandi e ricche
di tutti gli spazi e attività possibili. Le biblioteche di Garaget e
Lindängen offrono tantissime opportunità di aggregazione e socialità ai
cittadini con i mezzi a loro disposizione, fanno tanto con quello che hanno
a disposizione.
Comuni a tutte le strutture è unattenzione alle esigenze dei bambini e
delle persone fragili (anziani, minoranze linguistiche, comunità queer) e
una diffusa attenzione alla bellezza e comfort degli arredi.
A questa mobilità hanno partecipato.
Marco Barbieri

