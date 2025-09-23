(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 Oggetto: comunicato stampa
Trasferta svedese per la biblioteca comunale Pablo Neruda
ALBINEA (23 settembre 2025) Dall’8 al 13 settembre la Biblioteca Comunale
Pablo Neruda di Albinea ha partecipato alla terza mobilità del progetto
Erasmus+ KA 121, co-finanziato dallUnione Europea, organizzato dalla
cooperativa sociale Equilibri che ha avuto come meta Malmo, in Svezia.
Si è trattato di unoccasione importante di confronto e ispirazione. Si è
avuta l’opportunità di incontrare una comunità di bibliotecari che, con
strutture, mezzi e fondi anche molto diversi tra loro, si muovono con
obiettivi molto chiari e condivisi, supportati da disposizioni normative
(Library Act del 2013) e linee di indirizzo comuni.
Accessibilità e Uguaglianza sono state le due parole chiave.
Le grandi biblioteche come la City Library e la Rosengård Library rispondono
a questi obiettivi con strutture straordinariamente belle, grandi e ricche
di tutti gli spazi e attività possibili. Le biblioteche di Garaget e
Lindängen offrono tantissime opportunità di aggregazione e socialità ai
cittadini con i mezzi a loro disposizione, fanno tanto con quello che hanno
a disposizione.
Comuni a tutte le strutture è unattenzione alle esigenze dei bambini e
delle persone fragili (anziani, minoranze linguistiche, comunità queer) e
una diffusa attenzione alla bellezza e comfort degli arredi.
A questa mobilità hanno partecipato.
