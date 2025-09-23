(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 Sanità, Matone (Lega): giusto superare stallo Agenas e sostenere Bambino Gesù
Roma, 23 set. – “Questo è un decreto equilibrato, efficace, che non aumenta la spesa pubblica, non aggrava l’apparato amministrativo, ma rafforza la capacità gestionale, garantisce trasparenze e valorizza le eccellenze del nostro sistema sanitario. Agenas è un ente cruciale ed è doveroso superare lo stallo a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi, perché rischiava di comprometterne l’operatività. Così come crediamo sia giusto sostenere l’ospedale Bambino Gesù, eccellenza assoluta riconosciuta nel mondo per innovazione scientifica e ricerca e punto di riferimento per migliaia di famiglie, dove la scienza incontra la speranza. La salute non può aspettare e le riforme non possono rimanere impantanate”.
Così il deputato della Lega Simonetta Matone, esprimendo in Aula voto favorevole del gruppo sul decreto recante misure urgenti per il commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.
