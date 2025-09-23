(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 Salvo D’Acquisto, Perego di Cremnago: “Suo gesto inciso per sempre in nostra memoria”
82 anni fa, il Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, sacrificava la propria vita per salvare quella di innocenti. Il suo gesto rimarrà per sempre inciso nella memoria della nostra Nazione come fulgido esempio di altruismo, eroismo e coraggio senza tempo. Onori.
Lo scrive sui social Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Stato alla Difesa.
