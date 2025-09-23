Close Menu
Salario minimo, Barbera (Prc): "La legge delega è una truffa. Meloni abbandona milioni di lavoratori poveri al loro destino"

Logo (AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 Salario minimo, Barbera (Prc): “La legge delega è una truffa. Meloni
abbandona milioni di lavoratori poveri al loro destino”
“Il voto definitivo del Senato sulla legge delega in materia di salario
minimo è l’ennesima truffa targata governo Meloni. Non fissa alcuna soglia
salariale, non dà garanzie: rimanda tutto a decreti futuri, lasciando mano
libera all’esecutivo. È un bluff costruito per fare propaganda, mentre
milioni di persone continuano a sopravvivere con stipendi da fame.
Altro che difesa dei lavoratori: questo governo è il miglior alleato di
sfruttatori e padroni, e con questa scelta condanna uomini, donne e giovani
al ricatto del lavoro povero e precario. Ma lo sviluppo economico non nasce
dal lavoro povero: al contrario, si costruisce solo con occupazione di
qualità, salari adeguati e pieni diritti. Puntare sullo sfruttamento
significa spingere l’Italia verso un modello da terzo mondo, condannandola
alla stagnazione e all’aumento delle disuguaglianze.
Noi non ci stiamo. continueremo la mobilitazione nei territori e nei luoghi
di lavoro per conquistare un salario minimo vero, universale e dignitoso.
Solo così si può spezzare la catena dello sfruttamento che Meloni e i suoi
vogliono perpetuare”.
Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di
Rifondazione Comunista.

