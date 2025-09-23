(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 COMUNICATO STAMPA
MO, RAMPELLLI (VPC-FDI): FREEDOM FLOTTILLA PER TUTTI MA NON PER I GAY
“Lite tra i coordinatori della Freedom Flotilla, con dimissioni e accuse
pubbliche, poiché la componente islamica trova che gli attivisti LGBT
partecipanti all’iniziativa abbiano “Valori diversi dai nostri”.
Come volevasi dimostrare, le contraddizioni dell’estremismo di sinistra
vengono al pettine.
Nonostante le molteplici prove di sodalità con Hamas, la flottiglia
continua a sostenere un’viaggio che si propone di portare nella Striscia
aiuti irrisori rispetto a quelli continuativamente consegnati dall’Italia
con la campagna del governo Meloni “Food for Gaza”. Peggio, non è previsto
alcun piano per mettere le donazioni in sicurezza dalle mani del
contrabbando di Hamas, con cui ricatta la popolazione. Continuerà questo
supporto anche ora che vengono discriminate persone omosessuali?”. E’
quanto scrive il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di
Fratelli d’Italia sulle sue piattaforme social.
[image: image.png]
(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 COMUNICATO STAMPA