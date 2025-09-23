Giovedì 25 settembre la convocazione del Consiglio comunale

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 ORDINE DEL GIORNO
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20
GIOVEDI’ 25 SETTEMBRE 2025 alle ore 18:30
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO.
INTERROGAZIONI E PRESENTAZIONE ORDINI DEL GIORNO.
BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI RIMINI ESERCIZIO
2024: APPROVAZIONE.
MODIFICHE AL DUP 2025-2027 – VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
2025/2027 EX ART. 175 D.LGS. 267/2000 – APPLICAZIONE AVANZO.
MOZIONE INERENTE: “REALIZZARE UN TUNNEL PEDONALE SOTTO IL
PORTO CANALE, PER COLLEGARE PIAZZALE BOSCOVICH ALLA DARSENA
E PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SAN GIULIANO MARE” PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE COMUNALE GIOENZO RENZI ALLA PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 13/02/2025.
ORDINE DEL GIORNO INERENTE: “MANUTENZIONE STRADALE E
MANTENIMENTO DEI FINANZIAMENTI ALLE PROVINCE”, PRESENTATO DAI
CONSIGLIERI COMUNALI: PETRUCCI MATTEO, PASINI LUCA, TONTI
MARCO, BELLUCCI ANDREA, ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IL
18/06/2025.
