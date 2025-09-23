(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 Forza Italia, “A Telese (Bn) dal 26 al 28 settembre la festa di FI per celebrare la Libertà”
“Libertà” è la parola chiave della Festa di Forza Italia, in programma dal 26 al 28 settembre a Telese Terme, in provincia di Benevento, presso le Terme di Telese – Piazza A . Minieri, 1.
Una tre giorni intensa, per celebrare le radici e i valori di Forza Italia, ma con lo sguardo rivolto al futuro.
Un appuntamento molto atteso e aperto al contributo di idee, con un programma ricco e denso all’interno del quale si confronteranno ospiti autorevoli, iscritti, vertici e rappresentanti di Forza Italia a tutti i livelli, assieme a importanti manager di Stato.
A fare gli onori di casa, Fulvio Martusciello, europarlamentare azzurro e segretario regionale della Campania.
Il segretario nazionale del partito, vice presidente del consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, guiderà la kermesse che vedrà la partecipazione di tutti i ministri di Forza Italia e dei ministri dell’Interno e del Lavoro, Matteo Piantedosi e Marina Calderone.
Questo grande evento punta non solo a celebrare i valori su cui il partito si fonda – quella coniugazione di ideali cattolici, liberali e riformisti tracciata dal presidente Silvio Berlusconi – ma anche a presentare il “pantheon” del movimento azzurro: figure positive di riferimento, espressione della battaglia per la libertà che rappresenta il cuore e il centro dell’azione azzurra.
Momento clou della festa sarà la presentazione del nuovo ‘Manifesto della libertà’, elaborato con il contributo di molti, per rilanciare il movimento e dare sempre maggiore attuazione al pensiero del suo fondatore, con uno sguardo attento a un mondo in profondo mutamento.
La “persona” è il punto di partenza, poi viene la Libertà, il centro di tutto, in tutte le sue forme – civili, economiche, associative – che devono camminare insieme.
A Telese, dunque, si declinerà una nuova direzione del partito, forte dei valori e delle radici di sempre, ma anche del ruolo che Forza Italia svolge come protagonista nel Partito Popolare Europeo, la grande famiglia politica che in Europa difende la libertà e la centralità della persona.
