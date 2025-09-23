(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 Antimafia, Pellegrino (FdI): solidarietà a Colosimo, fare piena luce su frasi Scarpinato
“Esprimo piena vicinanza e solidarietà a Chiara Colosimo, una persona seria e coraggiosa che sta svolgendo un ottimo lavoro nel riportare verità su alcune delle pagine più buie della nostra Repubblica, nonostante il palese ostruzionismo di alcuni componenti della Commissione Antimafia. Secondo indiscrezioni di stampa, infatti, il Senatore Scarpinato, avrebbe anticipato le domande al pm Gioacchino Natoli sui contenuti dei lavori dell’Antimafia, suggerendogli quale posizione tenere e avrebbe minacciato di ‘seppellire’ la Colosimo ‘sotto una montagna di documenti’. Siamo certi che Chiara non si farà intimidire dall’arroganza di certi personaggi che sfruttano le proprie posizioni politiche per intralciare i lavori parlamentari. La gravità di quanto accaduto porta a confermare l’esistenza di un conflitto di interessi all’interno della stessa Commissione sul quale sarà indispensabile fare luce”.
Lo dichiara la senatrice Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del Dipartimento Tutela vittime di Fratelli d’Italia.
