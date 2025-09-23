(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 Antimafia, Carrà-Sudano (Lega): contro Colosimo parole agghiaccianti, le siamo vicini
Roma, 23 set. – “La crudeltà verbale non ammette giustificazioni, mai. Contro la presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo, di cui abbiamo avuto già modo di apprezzare professionalità e integrità, sono state rivolte parole agghiaccianti. E’ vergognoso che proprio chi come Scarpinato dovrebbe mantenere alto l’impegno nella lotta contro ogni forma di illegalità si pronunci con espressioni lontanissime da chi dovrebbe difendere la giustizia e la legge. Chieda scusa. Alla presidente Colosimo esprimiamo la nostra piena solidarietà”.
Lo dichiarano i deputati della Lega Anastasio Carrà e Valeria Sudano, componenti della Commissione Parlamentare Antimafia.
