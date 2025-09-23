Close Menu
Trending
martedì 23 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Antimafia, Carrà-Sudano (Lega): contro Colosimo parole agghiaccianti, le siamo vicini

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 Antimafia, Carrà-Sudano (Lega): contro Colosimo parole agghiaccianti, le siamo vicini
Roma, 23 set. – “La crudeltà verbale non ammette giustificazioni, mai. Contro la presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo, di cui abbiamo avuto già modo di apprezzare professionalità e integrità, sono state rivolte parole agghiaccianti. E’ vergognoso che proprio chi come Scarpinato dovrebbe mantenere alto l’impegno nella lotta contro ogni forma di illegalità si pronunci con espressioni lontanissime da chi dovrebbe difendere la giustizia e la legge. Chieda scusa. Alla presidente Colosimo esprimiamo la nostra piena solidarietà”.
Lo dichiarano i deputati della Lega Anastasio Carrà e Valeria Sudano, componenti della Commissione Parlamentare Antimafia.
__________
Ufficio stampa Lega Camera

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl