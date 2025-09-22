(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 Sicilia, Barelli: “Vicini all’amico Renato Schifani per grave perdita”
“A nome deii deputati di Forza Italia esprimo all’amico Renato Schifani e alla sua famiglia le più sentite condoglianze per la scomparsa del caro fratello Rosario. La comunità di Forza Italia si stringe a lui in questo momento di profondo dolore”.
Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.
