(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 Senato, FdI: domani conferimento premio “Eccellenza del Territorio”
Domani alle ore 11:00 presso la sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, la Senatrice Cinzia Pellegrino conferirà il premio “Eccellenza del Territorio”, riconoscimento ideato per valorizzare i professionisti del Municipio X che si sono distinti nel proprio ambito di lavoro. Il premio sarà assegnato al signor Rigivan Ganeshamoorthy per alti meriti sportivi, in virtù dei risultati conseguiti nelle discipline paralimpiche, che ne fanno un esempio di dedizione, talento e orgoglio territoriale.
