(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 Scomparsa del sindaco di Alimunusa, Russo (FdI): “Profondo dolore. Non lo
dimenticheremo aveva grandi dote umane“
“Con profondo dolore ho appreso la notizia della dipartita del sindaco di
Aliminusa Michele Panzarella”, a dichiararlo è il senatore Raoul Russo,
coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.
“Panzarella è stato un amministratore di livello che aveva a cuore le sorti
della sua comunità, una persona di grandi doti umane che non dimenticheremo
mai. A nome mio e di Fratelli d’Italia, partito che l’ha visto protagonista
anche nel ruolo di componente del direttivo provinciale, esprimo la mia
vicinanza alla famiglia, all’amministrazione comunale e all’intera comunità
di Aliminusa, colpita da questa dolorosa e improvvisa”, ha concluso Russo.
