SCIOPERO GAZA, RAMPELLI (VPC-FDI): SINISTRA RINNOVA SENTIMENTI ODIO E VIOLENZA

Logo (AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 COMUNICATO STAMPA
SCIOPERO GAZA, RAMPELLI (VPC-FDI): SINISTRA RINNOVA SENTIMENTI ODIO E
VIOLENZA
“A Torino un’immagine di Giorgia Meloni è stata data alle fiamme. A meno di
due settimane di distanza dall’omicidio di Charlie Kirk, la sinistra non
perde occasione per rinnovare il suo sentimento d’odio e il suo linguaggio
di violenza. Quanto accade nel resto d’Italia, con frequenti scontri con
gli agenti di Polizia, dimostra che Gaza è solo un pretesto per acuire la
tensione sociale e favorire il caos. Che senso avrebbe del resto invocare
la pace usando la violenza?
Ecco perché la sinistra non prende le distanze dai violenti della sua
parte, per lasciarsi le mani libere, per usare e incoraggiare il clima
ostile che promana da questi episodi in modo che possa colpire il governo.
L’impressione che ne deriva è che la pace interessa poco e la causa
palestinese ancora meno.
Altrimenti avremmo milioni di cittadini perbene occupare in silenzio le
piazze d’Italia, con fiaccole e lumi, non a lanciare pietre e transenne e a
dar fuoco alla foto di Giorgia Meloni”.
Lo dichiara in un comunicato stampa il Vicepresidente della Camera dei
deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.
Roma, 22 settembre 2025.

