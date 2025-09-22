(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 Sciopero: Benigni, a Bergamo aggressione a giovani FI, solidarietà
«Esprimo la mia più sincera solidarietà ai ragazzi di Forza Italia Giovani di Bergamo che, al termine della conferenza stampa di presentazione del nuovo coordinamento cittadino e provinciale, si sono ritrovati casualmente a dover attraversare un corteo pro-Pal, subendo ingiustificati attacchi verbali. Si tratta di un episodio grave e inaccettabile. Questa sedicente manifestazione “pacifista”, anche a Bergamo, ha mostrato il suo vero volto, aggredendo con violenza, chi la pensa diversamente.
Ai nostri ragazzi di Bergamo va tutto il mio sostegno: la loro passione e il loro impegno sono la risposta migliore a chi cerca di zittire le idee con la violenza e la prevaricazione”.
Lo dichiara Stefano Benigni, vice segretario nazionale di Forza Italia.
