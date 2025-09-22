Close Menu
NOTA STAMPA Letizia Moratti – Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia ed Europarlamentare PPE

2 Mins Read
Letizia Moratti – Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia ed Europarlamentare PPE
Milano, 22 settembre 2025
“Le immagini provenienti dalla manifestazione Pro Palestina di Milano suscitano indignazione e richiedono una riflessione seria da parte di tutti.”
“Il diritto a manifestare è un pilastro fondamentale della democrazia e va tutelato. Tuttavia, episodi di violenza inaudita non possono essere giustificati né tollerati, soprattutto se compiuta da sedicenti pacifisti.”
“La tensione internazionale, in particolare il dramma in corso a Gaza e la guerra in Ucraina, colpiscono profondamente la coscienza di tutti. L’Italia ha espresso con chiarezza la propria posizione a favore del cessate il fuoco e della protezione dei civili. In questo quadro, è importante che le proteste non degenerino in atti che danneggiano il tessuto civile e democratico del nostro Paese.”
“Serve oggi uno sforzo collettivo di responsabilità: istituzioni, forze politiche, cittadini. In momenti difficili, la fermezza deve andare di pari passo con l’ascolto, ma sempre nel rispetto delle regole e del vivere civile.”
“Esprimo la mia vicinanza e il mio ringraziamento alle Forze dell’Ordine, chiamate a garantire l’ordine pubblico con professionalità, impegno e grande senso di responsabilità ”
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

