MO: Bergamini (Lega), Lepore lasci perdere le pipe e prenda le distanze da violenti

(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 MO: Bergamini (Lega), Lepore lasci perdere le pipe e prenda le distanze da violentiRoma, 22 set. – “Il sindaco Lepore esalta la manifestazione di oggi a Bologna, evidentemente dimenticandosi delle scorribande dei soliti violenti che si sono distinti in violenze di ogni genere. Invece di occuparsi di pipe, prenda finalmente atto di quello che succede nella città di Bologna e inizi a censurare i comportamenti dei violenti, anche se sono amici dei suoi assessori”.Così il deputato Davide Bergamini, coordinatore provinciale della Lega a Bologna.Ufficio Stampa Lega Camera