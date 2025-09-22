(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 Mo, Barelli: “Violenza di oggi contro cittadini e Forze Ordine inaccettabile”
“Gli inaccettabili atti di violenza di oggi nulla hanno a che fare con il diritto allo sciopero. Il Governo è stato chiaro condannando Israele per Gaza: criminale è, invece, la violenza di oggi perché è contro i cittadini e le forze dell’ordine cui va tutta la nostra solidarietà”.
Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, ai Tg Rai.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 Mo, Barelli: “Violenza di oggi contro cittadini e Forze Ordine inaccettabile”