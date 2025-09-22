(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 MARTUSCIELLO (FI), VICINANZA A SCHIFANI PER LA PERDITA DEL FRATELLO
“Renato per me non è solo un collega di partito, è un amico. La perdita di un fratello è un dolore che segna la vita e in questo momento difficile voglio fargli sentire l’affetto più sincero, mio e di tutta Forza Italia in Campania. Ci stringiamo con calore alla sua famiglia, condividendo il loro dolore”. Così Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo e segretario regionale di Forza Italia in Campania.
