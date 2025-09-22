Invito Stampa – Sopralluogo Matteo Salvini – Galleria La Rossa Genga

(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 INVITO STAMPA
Sopralluogo Tecnico
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteo Salvini
Linea Orte-Falconara
lotto Genga–Serra San QuiricoMercoledì 24 settembre ore 9.30 Genga (AN)
mercoledì 24 settembre alle 9.30, il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, visiterà il cantiere della Galleria La Rossa in località Genga (Ancona), dove sono in corso i lavori di potenziamento della linea Orte–Falconara.
Ferrovie dello Stato Italiane
Ufficio Stampa Marche
PROGRAMMA
Ore 9 Accrediti giornalisti e consegna DPI.
Accesso al Cantiere, presso la Galleria La Rossa, Genga-Serra San Quirico (Ancona): https://maps.app.goo.gl/VJqm79dGfhKq9FYx9?g_st=iwOre 9.30 Arrivo del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.
Ore 9.45 Visita al cantiere e illustrazione del progetto a cura di RFI (Gruppo FS). Sopralluogo tecnico con Chiara De Gregorio, Direttore Investimenti Area Centro RFI.
Ore 10.05 Punto Stampa
