FI: presentato coordinamento movimento giovanile Bergamo

Oggi, alla presenza del segretario regionale di Forza Italia Lombardia Alessandro Sorte, del segretario provinciale azzurro e vicepresidente della provincia di Bergamo Umberto Valois, del consigliere regionale Jonathan Lobati e del segretario regionale di Forza Italia Giovani Andrea Ninzoli, è stato presentato il nuovo organigramma di Forza Italia Giovani Bergamo.
Per quanto riguarda il movimento giovanile provinciale, è stato costituito un triumvirato formato da Michele Rota, Laura Carminati e Luca Mangolini. Contestualmente è stato presentato anche il nuovo organigramma cittadino di Forza Italia Giovani Bergamo: il coordinatore Federico Gotti, il portavoce Andrea Paleari, i due responsabili comunicazione, Federico Gamba ed Eduardo Stara, il Responsabile organizzazione Andrea Valentino e la Responsabile pari opportunità Serena Abramo.
“Da anni non si vedeva un’organizzazione così capillare né, soprattutto, una partecipazione così numerosa di ragazzi alla vita del movimento giovanile di Forza Italia – ha commentato Alessandro Sorte a margine della presentazione –. Decine e decine di giovani stanno tornando a frequentare la sede, segno che il partito ha un’identità forte. Scelgono Forza Italia perché si riconoscono nel suo posizionamento politico: un partito popolare, liberale, moderato ed europeista. La vera novità è la nascita del coordinamento della città di Bergamo: un movimento giovanile così forte mancava da circa 15 anni. Questo nuovo gruppo sarà presente e attivo sul territorio, con il compito di segnalare le tante criticità dell’amministrazione di sinistra che governa oggi la città. Inoltre, giocherà un ruolo fondamentale in vista delle prossime elezioni comunali, nelle quali Forza Italia punta con decisione a riconquistare Bergamo.
Infine – conclude Sorte – vogliamo rivendicare un risultato storico: per la prima volta un’iscritta a Forza Italia, Martina Locati, è entrata nel Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bergamo. Un successo che premia il grande attivismo e l’organizzazione messa in campo dai giovani azzurri, a conferma della loro crescente presenza nel nostro territorio”. – Ci aspettano mesi di duro lavoro che affronteremo, con la stessa tenacia di questi mesi per arrivare pronti alle prossime elezioni comunali e chissà magari riprenderci Bergamo alla guida di Forza Italia – dichiara Martina Locati.
Le nomine di oggi – sottolinea Ninzoli – si inseriscono all’interno di un più ampio piano di riorganizzazione della giovanile lombarda. Nelle prossime settimane presenteremo l’organigramma completo che, in linea con il partito adulto, metterà al centro il territorio e la formazione dei ragazzi in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.
“Porre i giovani al centro di un progetto politico non solo è possibile ma è doveroso” conclude Ninzoli.
“Il mio impegno sarà orientato al lavoro insieme a tutto il gruppo dei giovani bergamaschi, pronti per affrontare le sfide che ci attendono in città: dalla sicurezza alla viabilità, da Bergamo città universitaria all’accessibilità dei Colli di Bergamo, luogo in cui vivo e a me molto caro” dichiara il nuovo segretario cittadino Federico Gotti.
