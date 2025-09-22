Close Menu
Trending
lunedì 22 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Calabria, Furgiuele (Lega) a Tridico: autonomia differenziata è propulsore per crescita regione, non mistifichi

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 Calabria, Furgiuele (Lega) a Tridico: autonomia differenziata è propulsore per crescita regione, non mistifichi
Roma 22 set. – “Tridico, a caccia di voti, racconta storielle che però non stanno in piedi: l’autonomia differenziata è una opportunità per la nostra regione, così come per tutte le altre regioni del Paese. Si ottimizzerà l’uso delle risorse, si metteranno a terra quegli interventi necessari ai cittadini, si premia il buongoverno. Soprattutto, si premiano competenza e efficienza, cose che i grillini hanno dimostrato di non sapere nemmeno dove siano di casa.
Questo voto sarà uno spartiacque tra due visioni: quella di chi vuole stimolare il futuro continuando a credere nel lavoro, nelle opportunità, nei giovani e chi invece vuole ancora una volta mettere nelle braccia dell’assistenzialismo le future generazioni della nostra regione. Noi invece guardiamo a un futuro fatto di dignità che deriva dal lavoro, non a bonus e iniziative simili. Tranquillizziamo, inoltre, il candidato di sinistra: la Lega ha sempre lavorato per il bene dei cittadini, tanto da avere una sua forte identità nel territorio calabrese, e una rappresentanza nelle istituzioni democraticamente eletta. Se ne ricordi, prima di fare insinuazioni tra il volgare e l’insulto”.
Lo dichiara il deputato calabrese della Lega e vicecapogruppo alla Camera Domenico Furgiuele.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl