(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 Antimafia. Rastrelli (FdI): Verità farebbe male a Scarpinato
“Scarpinato, paladino della illusione mediatica della trattativa, concordava domande e risposte con l’audito Natoli in commissione Antimafia per provare a seppellire, sotto una montagna di carte e di parole, il presidente Colosimo e la Commissione. Questo schema sembra riassumere al meglio il concetto espresso più volte dallo stesso Scarpinato sulle ‘entità esterne’ che condizionano, suggeriscono, tramano e depistano le istituzioni per allontanarle definitivamente dalla verità. Quella stessa verità che oggi farebbe molto male a lui ed alle sue suggestive narrazioni. Scarpinato e Natoli hanno provato a concordare improbabili versioni, buone solo per le brame dei loro seguaci grillini che continuano a nutrirsi di odio e mistero ‘nero’”.
Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, componente della commissione Antimafia e segretario della commissione Giustizia.
