(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 SEN. ROMEO (LEGA) – PONTIDA 2025. RINGRAZIO LA BASE LOMBARDA PER LA
PARTECIPAZIONE NUMEROSA E IL LAVORO DI ORGANIZZAZIONE
21 SETT – Ancora una volta, anche questo 36esimo raduno di Pontida, va in
archivio con un successo di partecipazione e voglia di esserci della Lega
in Lombardia.
Ancora una volta quando la Lega e Matteo Salvini chiamano la base lombarda
leghista risponde sempre presente, mobilitandosi come solo la nostra base
sa fare, con la nostra passione e aggiungo anche la nostra organizzazione.
Ancora una volta c’erano migliaia di nostri sostenitori e militanti, da
tutte le province lombarde, ad animare il pratone con le loro bandiere, e
ancora una volta diverse centinaia di loro hanno lavorato giorno e notte,
da venerdì a poco fa, per l’allestimento del palco e per tutta
l’organizzazione di questo raduno, compresa la ripulitura del pratone a
manifestazione conclusa.
Ognuno ha fatto la sua parte.
