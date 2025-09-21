(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 Rai. Marcheschi (FdI): Sinistra preferisce polemiche pretestuose a interesse nazionale
“La sinistra fatica ad accettare che la Rai, dopo anni di egemonia culturale anche in tv, faccia finalmente servizio pubblico. Vorrebbero imporle i palinsesti, arrivando a criticare la partecipazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a un servizio che aveva il nobile scopo di promuovere la Cucina italiana a patrimonio Unesco. Tutti gli italiani dovrebbero sostenere questa importante sfida per la nostra cultura, ma evidentemente la sinistra, dimenticando i tanti ospiti politici trasversali del passato in Rai, preferisce le polemiche pretestuose all’interesse nazionale”.
Così in una nota il senatore Paolo Marcheschi, componente della commissione di Vigilanza Rai e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura.
