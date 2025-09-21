(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 Rai. Malan (FdI): Contestare promozione candidatura Unesco è da anti-italiani
“Contestare la Rai perché oggi, con la partecipazione del presidente del Consiglio, ha mandato in onda un servizio per promuovere la candidatura della Cucina italiana a patrimonio dell’Unesco significa essere anti-italiani. Chiunque abbia a cuore la nostra Nazione, a prescindere dall’orientamento politico, dovrebbe sostenere i nostri prodotti e la nostra cultura. Nel caso specifico, poi, la polemica è davvero surreale: insieme al presidente Meloni, infatti, era presente in tv il sindaco di Roma Gualtieri, espressione del Pd, e le dirette sono state fatte da città principalmente amministrate dal centrosinistra. Le polemiche su questo tema denotano, ancora una volta, un sentimento della sinistra lontano dall’interesse nazionale”.
Così in una nota Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica
(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 Rai. Malan (FdI): Contestare promozione candidatura Unesco è da anti-italiani