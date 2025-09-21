(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 Rai: Gasparri, polemiche sinistra pretestuose e ridicole
“Promuovere il cibo e le qualità italiane presso l’Unesco è un dovere del governo: bene ha fatto Giorgia Meloni con il sindaco di Roma del Pd ad assumere una iniziativa di cui ha riferito il servizio pubblico della Rai. Le polemiche della sinistra sono pretestuose e ridicole. Si uniscano a un coro a sostegno delle qualità italiane”.
Lo ha detto ai microfoni dei Tg Rai Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia.
