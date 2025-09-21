(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 Pontida, Pierro (Lega): sinistra pensa a cori di pochi, per campani problema è gestione sinistra…
Roma 21 set. – “A quella certa sinistra che oggi polemizza sui cori di pochi, che non rappresentano Pontida e lo spirito che oggi si è respirato sul pratone, facciamo notare che per i campani il vero problema è la sinistra che governa la regione da troppo tempo senza risultati concreti. De Luca e compagni preferiscono la polemicuccia inutile, solo per coprire anni di politiche inadeguate. E questa scelta si commenta da sola”.
Così il deputato campano della Lega Attilio Pierro.
