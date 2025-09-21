Close Menu
De Carlo (FdI): Schlein gelosa di Salis e Gualtieri aggredisce la Rai sulla Cucina Italiana

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 De Carlo (FdI): Schlein gelosa di Salis e Gualtieri aggredisce la Rai sulla Cucina Italiana
“Le polemiche sul servizio Rai sul ‘Pranzo della domenica’, iniziativa promossa da Anci e dal Ministero della Sovranità alimentare, sono pretestuose e a tratti ridicole. La partecipazione della presidente del consiglio Giorgia Meloni, che rappresenta il Governo che ha candidato la Cucina Italiana come patrimonio dell’Unesco, doveva forse essere ignorata? Per la verità il sospetto in merito alla mobilitazione voluta dalla Schlein contro questa iniziativa pare più dettata da ragioni interne alla sua coalizione. Grande visibilità, infatti, è stata data nella trasmissione al sindaco di Roma Gualtieri e soprattutto alla sindaca di Genova Salis. Probabilmente lei li considera personaggi che le fanno sempre più ombra e preferisce fare chiasso criticando una iniziativa che li ha visti entusiasti protagonisti”.
Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl