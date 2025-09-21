(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 CAMPANIA: CASTIELLO (LEGA), FICO E DE LUCA AMBO A RUOTA LIBERA
Roma, 21 set. – “Roberto Fico e Piero De Luca aspettavano Pontida come un bambino attende il Natale.
Non vedevano l’ora, infatti, di sparare la fesseria della domenica e così ci hanno offerto un antipasto della pochezza che ci regalerà la loro meravigliosa collaborazione, fin qui scandita da incoerenza e poltronisno galoppante.
Non sapendo cosa dire ai campani per far digerire la disarmante incoerenza che li contraddistingue, il nuovo ambo della politica campana ha pensato bene di condannare cori ed iniziative anti meridionali che non hanno mai avuto diritto di cittadinanza sul prato di Pontida, dove il Sud e la Campania sono stati centrali ed apprezzati.
Che pena, mai così in basso”.
Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la deputata Pina Castiello.
__________
Ufficio stampa Lega Camera
(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 CAMPANIA: CASTIELLO (LEGA), FICO E DE LUCA AMBO A RUOTA LIBERA