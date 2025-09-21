Close Menu
Trending
domenica 21 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

-138 GIORNI ALLE OLIMPIADI: CONCLUSI CON SUCCESSO I TEST IN VAL DI FIEMME. INCONTRO TRA MONDO DELLO SPORT, ESPERTI E MEDIA CON IL FIS NORDIC SUMMER FESTIVAL

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 -138 GIORNI ALLE OLIMPIADI: CONCLUSI CON SUCCESSO I TEST IN VAL DI FIEMME. INCONTRO TRA MONDO DELLO SPORT, ESPERTI E MEDIA CON IL FIS NORDIC SUMMER FESTIVAL
Successo per il FIS Nordic Summer Festival, test event olimpico in Val di Fiemme, tappa cruciale di avvicinamento a Milano Cortina 2026.
A Predazzo, il pubblico ha potuto ammirare evoluzioni e salti carichi di adrenalina sui nuovi trampolini, realizzati dal Comune di Predazzo e dalla Provincia autonoma di Trento, con il supporto di SIMICO – in qualità di soggetto monitore – e del MIT. A prendersi la scena è stata la norvegese Anna Odine Strøm, che si è imposta nella tappa del FIS Summer Grand Prix 2025 conquistando applausi e vittoria, mentre al maschile ha brillato il campione olimpico giapponese Ryoyu Kobayashi.
I test event rappresentano il momento in cui le infrastrutture iniziano a vivere, attraverso gli atleti, come palcoscenici sportivi, dimostrando concretamente la loro funzionalità in vista dei Giochi.
Tanti i protagonisti internazionali presenti alle gare: sul fronte dello skiroll, la capitale estiva dello sci di fondo – Ziano di Fiemme – ha ospitato le prove su asfalto della combinata e le gare dedicate, con prestazioni di rilievo per gli azzurri, dall’altoatesino Matteo Tanel al fiemmese Tommaso Dellagiacoma.
Accanto alle competizioni, il Festival ha offerto anche un momento di confronto qualificato: un meeting annuale fra giornalisti, addetti ai lavori ed esperti della comunicazione dello sci nordico internazionale, occasione preziosa per affinare strategie e valorizzare la legacy sportiva e infrastrutturale che la Val di Fiemme consegnerà al 2026.
MIT e SIMICO esprimono soddisfazione per il successo dei test, che confermano la piena operatività degli impianti e la capacità del territorio di accogliere l’élite mondiale dello sci nordico in vista dei Giochi.
_____________________________________
[cid:70fb4ef9-e7bb-4387-b453-fd587a1819b6]
UFFICIO STAMPA
Piazzale di Porta Pia, 1 – 00198 – Roma
É tel : 06.4412.3200

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl