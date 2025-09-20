(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 COMUNICATO STAMPA
SALA, RAMPELLI (VPC-FDI): CON SALA ABUSIVISMO DI STATO
“Non dobbiamo cadere nella loro trappola degli ipermodernisti. Quelli che
parlano di futurismo nelle città. Il futurismo…che non ha mai pensato
di fare i grattacieli in mezzo a quartieri storici come è accaduto a
Milano con Sala che ha fatto per la prima volta nella storia un abusivismo
di Stato un abusivismo pubblico. Io conosco l’abusivismo di necessità, dei
poveri disgraziati che non avevano soldi per farsi una casa. Magari avevano
nelle famiglie dei muratori che cominciavano mattone su mattone a mettere
su una casa. Orrore, sbagliato. Ma che l’abusivismo promosso e prodotto da
un’amministrazione pubblica è una vergogna vera che non si può proprio
sentire”.
E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio
Rampelli di Fratelli d’Italia, intervenendo a Fenix, la festa di Gioventù
nazionale
