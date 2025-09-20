Close Menu
sabato 20 Settembre 2025
Roma, Ciclabile viale Oceano Atlantico: Associazione ‘Insieme per Ferratella’, “per tutta la sua lunghezza si usi il largo marciapiede lato Ospedale S. Eugenio”.

Logo (AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 Comunicato Stampa
Ciclabile viale Oceano Atlantico: Associazione ‘Insieme per Ferratella’, “per tutta la sua lunghezza si usi il largo marciapiede lato Ospedale S. Eugenio”.
La proposta in una lettera a Gualtieri e ai responsabili di viabilità e traffico di Campidoglio e IX Municipio
Roma, 20 settembre 2025 “Va riconosciuta l’esigenza di non respingere nuovi modelli di mobilità in cui le piste ciclabili assumano una loro importanza senza mai dimenticare, però, la particolare orografia e dell’andamento altimetrico della Capitale. Dopo la protesta serve avanzare una proposta. E la nostra prevede che si proceda alla cancellazione totale della attuale tracciatura della pista ciclabile nei due sensi di marcia ripristinando la situazione precedente procedendo poi alla tracciatura di una nuova a doppio senso di marcia utilizzando l’ampio marciapiede lato Ospedale Sant’Eugenio in modalità simili a quelle che caratterizzano la attuale pista ciclabile su via Laurentina”.
Dopo settimane di proteste e assemblee la proposta viene ora avanzata dall’Associazione culturale “Insieme per Ferratella” in una lettera a firma del Presidente, Fabio Pisani, indirizzata al Sindaco Gualtieri e alla Presidente del IX Municipio e alle altre autorità del Campidoglio e del Municipio responsabili del traffico e della viabilità.
Nella lettera vengono ricordate le numerose le criticità segnalate dai cittadini del quadrante sud della Capitale: dai forti rischi per la sicurezza e l’efficienza del trasporto pubblico sanitario e scolastico a causa dell’intasamento del traffico; ad una significativa contrazione dello scorrimento del traffico proveniente dalla Pontina, da Ostia, dai quartieri prospicenti la via Cristoforo Colombo, da viale Oceano Pacifico e da viale Cesare Pavese a seguito della riduzione ad una sola carreggiata praticamente di tutto viale Oceano Atlantico in direzione Laurentina; da una forte riduzione dei posti auto di parcheggio pubblico disponibili su viale Oceano Atlantico ivi compresi quelli che tradizionalmente venivano utilizzati dai pazienti dell’Ospedale S. Eugenio; alla impossibilità a svolgere in sicurezza le operazioni di carico/scarico/consegne su viale Oceano Atlantico; alle forti difficoltà riscontrate nello svolgersi delle operazioni di svuotamento dei cassonetti da parte degli operatori dell’AMA.
Pisani stigmatizza infin che si sia “ignorata l’importanza di un confronto preventivo con i cittadini cosa questa che avrebbe consentito sia di fruire dell’esperienza di quanti le strade del territorio interessato le vivono quotidianamente, sia di limitare – attraverso un confronto sereno e costruttivo – le tensioni di queste ultime settimane”.
In allegato la lettera al Sindaco Gualtieri

