rampelli a fenix su meloni e sala

rampelli a fenix.
Giorgia a Meloni è decisamente insostituibile, ma siete insostituibili
anche voi. Non esiste un movimento rivoluzionario che si possa racchiudere
in una persona. Questa sfida si può vincere se ciascuno è consapevole di
doverci mettere la faccia, Abbiamo fatto un atto di coraggio ma un atto di
coraggio consapevole, non eravamo sprovveduti”. Noi avevamo chiaro che il
PdL non era il contenitore giusto per questa rivoluzione dolce che
volevamo fare. Noi eravamo pronti, quel viaggio era giunto a maturazione e
la nostra capofila era la persona che materializzava questa possibilità di
portare la destra alla vittoria, perché era donna, brava, ironica,
autentica e rivoluzionava i codici stantii vecchia politica. Era la persona
giusta su cui investire “.
Lo ha detto il vice presidente della Camera, Fabio Rampelli, durante il suo
intervento a ‘Fenix’.
Sala e abusivismo di Stato
Non dobbiamo cadere nella loro trappola degli ipermodernisti. Quelli che
parlano di futurismo nelle città. Il futurismo…che non ha mai pensato
di fare i grattacieli in mezzo a quartieri storici come è accaduto a
Milano con Sala che ha fatto per la prima volta nella storia un abusivismo
di Stato un abusivismo pubblico. Io conosco l’abusivismo di necessità, dei
poveri disgraziati che non avevano soldi per farsi una casa. Magari avevano
nelle famiglie dei muratori che cominciavano mattone su mattone a mettere
su una casa. Orrore, sbagliato. Ma che l’abusivismo promosso e prodotto da
un’amministrazione pubblica è una vergogna vera che non si può proprio
sentire.
