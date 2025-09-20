(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 COMUNICATO STAMPA
MO, RAMPELLI (VPC-FDI): ERAVAMO PER LA PALESTINA, MA MAI CON I TERRORISTI.
OGGI FONDAMENTALE FERMARE HAMAS E NETANYAHU
A sinistra ci sono alcuni Propal che non sanno neppure dov’è Gaza
“Intanto vi dico subito che quando ho avuto responsabilità nel Fronte della
Gioventù ero molto più propenso verso la causa palestinese. Perché alla
fine la causa palestinese ci ricordava la nostra storia. Però quando c’era
questa propensione non c’è mai stata intelligenza con il terrorismo. Quindi
la lotta del popolo palestinese oggi la stiamo configurando come una lotta
che si comprime in un’associazione terroristica, Hamas, che è diversa
dall’Autorità nazionale palestinese e diversa dalla lotta che il popolo
palestinese ha fatto per il riconoscimento dello Stato di Palestina. E noi
abbiamo sempre votato a favore dello Stato della Palestina.
Da Israele le nazioni i popoli e le nazioni occidentali si aspettano una
capacità, da un punto di vista tecnologico, di cybersicurity, di prendere i
terroristi e di salvare i bambini e i civili. Se sei bravo lo puoi fare. Io
sono rimasto sinceramente atterrito dai bombardamenti fatti in Quatar. Ci
sarà stato un altro modo per prendere due terroristi rischiando ancor di
più di incendiare tutto.
Però il ragionamento non sarebbe completo se non ci fosse l’altra parte. La
prima è mettere a fuoco questa orribile strumentalizzazione fatta dalla
sinistra di quello che sta succedendo a Gaza. C’è gente tra i Propal che
manco sa dove sta Gaza. È solo uno strumento per mettere in crisi il
governo Meloni perché se domani si dovesse andare a votare finirebbe tanto
a poco per noi. La sinistra che non ha il senso dello Stato e quindi cerca
l’incidente perché pensa che possano aprirsi aprirsi degli spazi. Ma c’è un
terzo elemento: quando si parla di quello che sta accadendo a Gaza nessuno
fa riferimento a quello che è successo il 7 ottobre 2023. Un’organizzazione
terroristica che governa una regione- come se le Brigate Rosse governassero
il Lazio o la Lombardia- muove guerra a Israele: 1700 morti, bambini
bruciati, donne decapitate, anziani trascinati nel kibbutz. Nessuno dice
che ci sono ancora israeliani ancora ostaggi nelle mani di Hamas.
L’obiettivo di Hamas era quello di distruggere il Patto di Abramo. Molte
nazioni arabe che non riconoscevano Israele lo stavano facendo. E quando
Hamas è intervenuta con quell’atto di guerra ha interrotto un processo di
pace e lo ha fatto per garantire i capi del terrorismo, che senza la guerra
sarebbero anime perse. Per questo Hamas usa la popolazione come scudi
umani. La carneficina deve finire. L’Ue sta lavorando a diversi livelli di
sanzioni verso Israele che ci coinvolgeranno.
Ma ribadisco: non si può far politica con l’approccio del tifoso, Hamas
un’organizzazione fondamentalista non solo terrorista. Israele è una
democrazia occidentale. Se dovesse prevalere Hamas non si prefigurerebbe un
futuro esaltante per le donne e per le libertà individuali Noi dobbiamo
difendere la cività occidentale in quanto tale.
In questo momento l’emergenza è fermare Netanyahu per consentire di non
essere picchiata da Hamas e dall’altra da Israele.
E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio
Rampelli di Fratelli d’Italia intervistato a Fenix da Carlo Andreoli di
Gioventù nazionale.
COMUNICATO STAMPA