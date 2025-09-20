Close Menu
Manovra: Damiani, rendere strutturale Ires premiale

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 Manovra: Damiani, rendere strutturale Ires premiale
“Così come nella precedente manovra finanziaria, anche quest’anno ci sarà sicuramente l’incontro con le parti sociali. Poi, è chiaro che – come accaduto lo scorso anno – se una parte decide di non sedersi al tavolo perché preferisce andare in piazza a protestare contro il governo, rifiutando di affrontare i temi e ciò che viene portato in discussione nella manovra finanziaria, questa sarà una sua scelta”.
Lo ha detto Dario Damiani, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio al Senato, intervenendo a Punti di vista.
“Dal 2022 questo governo ha dovuto affrontare vere e proprie tempeste: l’inflazione che nel 2022 era all’8,8%, il costo dell’energia – cresciuto del 55% a causa della guerra russo-ucraina. Oggi, superata quella fase difficile, ci ritroviamo finalmente con uno spread basso e con l’inflazione più bassa d’Europa, all’1,6%. Stiamo recuperando crescita e risorse, e andiamo avanti con il nostro programma.
Il nostro obiettivo resta quello di ridurre le tasse, anche alle imprese. Quest’anno renderemo strutturale l’Ires premiale, misura che avevamo introdotto solo in via temporanea lo scorso anno. Le imprese hanno bisogno di respirare e di poter investire. Lo scorso anno abbiamo anche lavorato su altri fronti fiscali, riducendo il cuneo fiscale. Abbiamo affrontato una tempesta, e se oggi i mari sono più calmi, questo governo può fare molto di più e portare a termine gli obiettivi che ci siamo prefissati”, ha concluso.
