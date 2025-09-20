(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 LazioExpo, Calandrini (FdI): “Grande fiera per valorizzazione eccellenze agricole e produttive”
«Questa mattina ho con orgoglio partecipato al taglio del nastro della prima edizione di LazioExpo 2025. La presenza oggi del ministro Francesco Lollobrigida a Cisterna di Latina è stato un segnale importante per la nostra provincia e per tutto il comparto agricolo. Questa grande fiera rappresenta un’occasione di confronto e di valorizzazione delle eccellenze agricole e produttive del nostro territorio, un settore che contribuisce a far riconoscere l’Italia nel mondo. Voglio ringraziare il Ministro per l’impegno costante a favore dell’agricoltura, che in questi anni ha riacquistato la centralità che merita, grazie a investimenti pari a 13 miliardi di euro già messi in campo. Tutto questo è stato possibile perché da tre anni l’Italia può contare su un governo stabile, il quarto più longevo della storia repubblicana, che con la sua credibilità ha consentito al nostro Paese di risparmiare miliardi di euro in interessi sul debito pubblico. Un risultato che si traduce in risorse concrete da destinare ai cittadini, alle imprese e a settori strategici come l’agricoltura, cuore pulsante dell’economia del Lazio e dell’Italia. La parola d’ordine resta stabilità e i risultati ci danno ragione».
Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica
(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 LazioExpo, Calandrini (FdI): “Grande fiera per valorizzazione eccellenze agricole e produttive”