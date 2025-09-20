(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 Giustizia: Nevi, nel Pd è in atto mutazione genetica per allearsi con 5 Stelle
“La mozione Martina che chiedeva la separazione delle carriere dei magistrati era stata sottoscritta da esponenti autorevoli del Pd, tra cui Deborah Serracchiani che oggi è responsabile giustizia del Partito Democratico. Perché il PD ha cambiato posizione? Per un motivo semplice: perché devono costruire l’alleanza con i 5 Stelle. Nel Pd è in atto una mutazione genetica. Nei toni e nei comportamenti si sta trasformando nella fotocopia del Movimento 5 Stelle”.
Lo ha detto Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, intervenendo a Sky Agenda.
“Non si era mai visto che il PD attaccasse così duramente il ministro degli Esteri, che non ha nemmeno applaudito in Aula, come dimostrano i video, solo perché altri si erano complimentati con lui per la riforma della separazione delle carriere. Una battaglia che Forza Italia porta avanti dal 1994. C’e l’imbarazzo di una parte del PD di fronte a questa svolta, certificata dai fatti, e non solo sulla giustizia, ma anche sui temi dell’industria, della competitività e dell’ambiente. Per noi è motivo di dispiacere: pensavamo di avere di fronte un interlocutore più equilibrato e credibile, con cui costruire percorsi importanti di riforma. Sulla giustizia è successo qualcosa di significativo: l’opposizione di Renzi, Calenda e Marattin è rimasta ferma sulla posizione storica dei riformisti del PD, quando si sosteneva la separazione delle carriere per garantire maggiore indipendenza alla magistratura. Non meno indipendenza, come raccontano oggi. Quella è la posizione dei 5 Stelle, che il PD ormai ripete acriticamente. Addirittura dicono che c’è la volontà di assoggettare il pm al potere politico: questa è una bugia che il ministro Nordio e tutti noi abbiamo smentito categoricamente”, ha concluso.
Inviato da iPhone
(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 Giustizia: Nevi, nel Pd è in atto mutazione genetica per allearsi con 5 Stelle