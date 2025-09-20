Close Menu
sabato 20 Settembre 2025
Fitch. Petrucci (FdI): Con governo Meloni Italia credibile e stabile

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 Fitch. Petrucci (FdI): Con governo Meloni Italia credibile e stabile
“La decisione di Fitch di rialzare il rating sovrano dell’Italia è una notizia che ci riempie di soddisfazione e dimostra come il nostro Paese, grazie al governo guidato da Giorgia Meloni, abbia intrapreso una strada seria, credibile e affidabile nella gestione dei conti pubblici. La stabilità politica, la prudenza fiscale e la determinazione nel rispettare gli impegni di bilancio hanno riportato fiducia nei mercati internazionali e rafforzato l’immagine dell’Italia in Europa e nel mondo. Non era scontato: per anni abbiamo assistito a scelte demagogiche, a continui cambi di rotta e a una instabilità che minava la nostra credibilità. Oggi, al contrario, l’Italia cresce più delle attese, riduce il deficit, affronta il nodo del debito pubblico e continua a garantire il necessario equilibrio tra rigore e sostegno all’economia reale. Tutto merito del governo di Giorgia Meloni, che con coerenza e visione ha dimostrato come sia possibile coniugare responsabilità nei conti e politiche di crescita. È questa la via per garantire sicurezza economica ai cittadini, dare forza alle imprese e attrarre nuovi investimenti. La promozione di Fitch è un segnale che ci incoraggia a continuare su questa strada”.
È quanto dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

