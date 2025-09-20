(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 Fitch. Ambrogio (FdI): certificato il lavoro del Governo Meloni. L’Italia torna protagonista
“La promozione arrivata dall’agenzia Fitch conferma che il lavoro serio e coerente del Governo Meloni sta riportando in luce il valore dell’Italia. L’innalzamento del rating e la revisione dell’outlook dimostrano come la nostra Nazione sia percepita come solida e credibile, capace di garantire stabilità e crescita”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio, componente della Commissione Bilancio.
“Questo risultato rafforza la fiducia degli investitori e, soprattutto, rappresenta un segnale positivo per gli italiani, che vedono riconosciuto l’impegno nella gestione responsabile dei conti pubblici e nella stabilità politica. Una linea che premia il lavoro del Governo e che restituisce all’Italia il ruolo da protagonista in Europa e nel mondo”, conclude il senatore Ambrogio.
