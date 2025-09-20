Close Menu
Trending
sabato 20 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Fitch. Ambrogio (FdI): certificato il lavoro del Governo Meloni. L’Italia torna protagonista

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 Fitch. Ambrogio (FdI): certificato il lavoro del Governo Meloni. L’Italia torna protagonista
“La promozione arrivata dall’agenzia Fitch conferma che il lavoro serio e coerente del Governo Meloni sta riportando in luce il valore dell’Italia. L’innalzamento del rating e la revisione dell’outlook dimostrano come la nostra Nazione sia percepita come solida e credibile, capace di garantire stabilità e crescita”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio, componente della Commissione Bilancio.
“Questo risultato rafforza la fiducia degli investitori e, soprattutto, rappresenta un segnale positivo per gli italiani, che vedono riconosciuto l’impegno nella gestione responsabile dei conti pubblici e nella stabilità politica. Una linea che premia il lavoro del Governo e che restituisce all’Italia il ruolo da protagonista in Europa e nel mondo”, conclude il senatore Ambrogio.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl