DISABILITY PRIDE, BARBERA (PRC): "DIRITTI E DIGNITÀ CONTRO L'IPOCRISIA DEL GOVERNO"

Logo (AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 DISABILITY PRIDE, BARBERA (PRC): “DIRITTI E DIGNITÀ CONTRO L’IPOCRISIA DEL
GOVERNO”
“Abbiamo partecipato oggi al Disability Pride, che con la sua energia
colorata e festosa ha invaso il cuore della Capitale, attraversando la via
più lussuosa e turistica, la vetrina internazionale di Roma. Un messaggio
chiaro: i corpi e le voci delle persone con disabilità non restano ai
margini, ma irrompono là dove troppo spesso domina soltanto il privilegio.
Una parata gioiosa che ha portato al centro della scena non solo i temi
dell’inclusione e dei diritti, ma anche quelli della giustizia sociale,
della pace e della denuncia dei genocidi. Una scossa salutare a un Paese
che ama definirsi “civile” ma che continua a negare diritti fondamentali.
In Italia ci sono quasi 13 milioni di persone con disabilità, di cui 3
milioni in condizioni gravi, e più di un terzo vive a rischio di esclusione
sociale. Questi numeri gridano vendetta, soprattutto di fronte a governi
che, da anni, tagliano risorse alla sanità e al sociale, mentre spendono
miliardi per il riarmo o per sgravi a chi già ha troppo.
Noi chiediamo pari dignità e pari diritti per tutte e tutti, perché senza
inclusione non c’è democrazia. E senza giustizia sociale l’Italia resterà
un Paese che esclude, nasconde e dimentica milioni di cittadine e cittadini.
Roma oggi, con il Disability Pride, ha mostrato che un’altra strada è
possibile. E Rifondazione Comunista continuerà a percorrerla, insieme alle
persone e ai movimenti che lottano per un Paese più giusto e accogliente”.
Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale e co-
Segretario romano di Rifondazione Comunista.

