Cavandoli (Lega): finalmente rendiamo onore agli internati nei lager nazisti

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2025

Roma, 20 set. – “Oggi l’Italia celebra per la prima volta la Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale. È un passaggio storico e di grande valore civile, che abbiamo fortemente voluto approvando in Parlamento una legge a cui ho dato il mio contributo come prima firmataria di una proposta di legge abbinata, convinta che fosse doveroso rendere giustizia a chi fu imprigionato nei campi di concentramento tedeschi per avere detto di no al nazionalsocialismo e alla Repubblica Sociale, pagando con la prigionia, la sofferenza e spesso con la vita stessa. Ricordare significa rendere giustizia a chi per troppi anni è stato relegato al silenzio o all’oblio, a chi ha fatto una scelta di dignità pagando anche con la propria vita. Finalmente il nostro Paese riconosce ufficialmente il sacrificio di questi nostri connazionali come parte integrante della nostra storia e delle radici democratiche su cui si fonda l’Italia libera. Questo vuole essere un messaggio di pace rivolto alle nuove generazioni, perché possano conoscere le atrocità della guerra e apprezzare la libertà di cui godiamo conquistata anche grazie al sacrificio degli italiani internati nei campi di concentramento tedeschi”.
Lo dichiara la deputata della Lega Laura Cavandoli, firmataria della legge che istituisce la Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale.
