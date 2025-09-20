(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 Barbera (PRC): “La libertà di espressione non può essere fermata.
Solidarietà a Michele De Palma”
“La democrazia si misura dalla libertà di dire, di pensare, di manifestare.
Eppure, ieri, in una stazione ferroviaria, la Polizia ha ritenuto
necessario identificare Michele De Palma, segretario nazionale della
Fiom-Cgil, solo perché indossava una maglietta con scritto ‘Palestina
libera – Ora e sempre Resistenza’. Un gesto di solidarietà verso chi soffre
è stato trattato come sospetto, un simbolo politico come un pericolo da
controllare.
È incredibile che nel 2025, in un paese che si dice democratico, qualcuno
possa essere fermato per una maglietta, per un’idea, per un gesto di
umanità. Questo episodio non è solo un affronto a De Palma, è un
avvertimento per tutti noi: la libertà di espressione non può essere
compressa, non può essere subordinata a un’arbitraria verifica della lealtà
politica. La Repubblica non può tollerare che il dissenso venga trattato
come minaccia e che la solidarietà verso i popoli oppressi diventi motivo
di sospetto.
Denunciamo questo clima da caccia alle streghe e rivendichiamo con forza il
diritto di manifestare le proprie idee, i propri valori e la propria
solidarietà senza paura di essere fermati, identificati o intimiditi. Non
ci fermeremo perché difendere la libertà di espressione significa difendere
la democrazia stessa”.
È quanto dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di
Rifondazione Comunista.
(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 Barbera (PRC): “La libertà di espressione non può essere fermata.