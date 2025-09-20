(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 *20 settembre, Mazzetti (FI): “Celebrare questo giorno, viva l’Italia unita e riunificata”*
“Il 20 settembre è il coronamento del sogno di tanti patrioti italiani che, nei secoli, quando l’Italia non c’era, hanno dato la vita per costruire la nostra Nazione, unita da Nord a Sud sotto un’unica lingua e bandiera. È una ricorrenza da ricordare, quella di oggi, e da celebrare oltre ogni tentativo di rimozione: 155 anni fa si completava il grande moto risorgimentale che ha portato l’Italia a essere libera e unita. Viva l’Italia!”.
Lo afferma, a margine di una commemorazione a Prato, l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia.
