venerdì 19 Settembre 2025
Emilia Romagna

Parcheggio Piazza Marvelli: completato lo scavo, avanzano i lavori del parcheggio interrato

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Comune di Rimini
Rimini 19 settembre 2025
Proseguono i lavori dell’atteso parcheggio interrato in Piazza Marvelli. Con il completamento al 100% dello scavo dell’area destinata al parcheggio, sta per concludersi la terza fase dei lavori per la realizzazione di un’infrastruttura strategica che implementerà la dotazione di soste a servizio del Parco del Mare di Rimini sud, mettendo a disposizione oltre 300 posti auto su due livelli interrati e 200 posti per motori in superficie.
Per la realizzazione dell’opera, del valore complessivo di circa 12,6 milioni di euro, il Comune ha ottenuto un significativo contributo statale tramite il Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture (FSC), che impone il completamento dell’80% dei lavori entro il 31 dicembre 2025.
I lavori sono iniziati il 6 maggio 2024 con le attività preliminari: rilievi sugli edifici adiacenti, demolizione della rotatoria esistente, recinzione dell’area di cantiere, rimozione delle pavimentazioni, bonifica da ordigni bellici, spostamento delle interferenze e realizzazione dei diaframmi.
La seconda fase, della durata di circa 18 mesi, ha visto il completamento delle strutture verticali (pali di fondazione e pilastri) e lo scavo del 40% dell’area destinata al parcheggio, dove sono in corso le opere di impermeabilizzazione e la realizzazione delle solette ai piani -2 e -1.
Da settembre 2025 si è entrati nella terza fase con il completamento dello scavo e delle strutture orizzontali e, a seguire, la costruzione dei vani scala e ascensore, e le predisposizioni impiantistiche.
Infine, da gennaio a giugno 2026 si entrerà nella quarta e ultima fase: verranno ultimati gli impianti (antincendio, ventilazione, automazione, videosorveglianza, ecc.) e sistemata l’area sovrastante, destinata alla sosta di circa 200 motocicli, completando così un nodo strategico della pianificazione dell’accessibilità al Parco del Mare Sud.

