venerdì 19 Settembre 2025
Nomine al Ruggi di Salerno, Polichetti (Udc) chiede trasparenza: «La Ginecologia va affidata a chi ha esperienza»

2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Nomine al Ruggi di Salerno, Polichetti (Udc) chiede trasparenza: «La
Ginecologia va affidata a chi ha esperienza»
Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc,
segue con attenzione le prime mosse della direzione generale del Ruggi di
Salerno. Nei primi giorni di gestione, il direttore generale Ciro Verdoliva
ha già portato a termine alcune nomine importanti, tra cui quella di Walter
Longanella, ma restano altre posizioni strategiche che richiedono ulteriori
chiarimenti.
Tra queste, la guida del reparto di Ginecologia del Ruggi, primo ospedale
della provincia, è stata affidata a un medico che, come riportano i
documenti ufficiali, non ha registrato casistiche in ostetricia.
«Ringraziamo il direttore Verdoliva per l’impegno e la serietà con cui sta
affrontando queste prime settimane da manager del Ruggi – dichiara
Polichetti – Tuttavia, riteniamo fondamentale garantire trasparenza e
competenza in tutte le nomine chiave, soprattutto nei reparti critici come
la Ginecologia, che rappresentano un punto di riferimento per tutta la
provincia».
Polichetti sottolinea come l’attenzione dell’Udc non sia diretta a mettere
in discussione le persone, ma a promuovere scelte manageriali coerenti con
le esigenze dei cittadini e con la qualità dei servizi sanitari. «Ogni
reparto deve essere guidato da professionisti con esperienza consolidata
nel settore specifico – aggiunge – solo così è possibile assicurare la
sicurezza dei pazienti e la continuità delle cure».
Il Dipartimento Salute dell’Udc seguirà con attenzione l’evoluzione delle
nomine al Ruggi, promuovendo un dialogo costruttivo con la direzione e
sottolineando l’importanza di scelte trasparenti e condivise nell’interesse
della comunità e del personale sanitario.
IN ALLEGATO:
UNA FOTO DI MARIO POLICHETTI

