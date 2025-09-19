(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Malan (FdI): da Schlein parole gravi, pericoloso minacciare bloccare Parlamento
“Sono molto gravi le parole di Elly Schlein di bloccare il Parlamento, di impedire i lavori parlamentari con la forza. Mi auguro che la segretaria del Pd chiarisca o smentisca queste dichiarazioni. In una fase politica così delicata, dove registriamo la presenza di un preoccupante e crescente clima di odio queste affermazioni rischiano di aggiungere ulteriori tensioni. Il Parlamento è il luogo della democrazia dove si esplica la sovranità dei cittadini e minacciare di bloccarlo è inaccettabile e pericoloso”.
Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.
