(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 M.O. Speranzon (FdI): Russia chiede cessate il fuoco? Prima smetta di bombardare Ucraina
“È paradossale che la Russia mentre continua a bombardare le città ucraine e volontariamente la popolazione civile, chieda un cessate il fuoco incondizionato in Medio Oriente. Se la Federazione Russa vuole essere credibile come attore di pace internazionale sia lei a decidere per prima il cessate il fuoco e ad interrompere l’aggressione contro la popolazione civile ucraina, con l’auspicio di riuscire ad avere prima possibile la pace sia in Medio Oriente e sia in Ucraina”.
Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato, Raffaele Speranzon.
