Codacons su autovelox piattaforma telematica

venerdì 19 Settembre 2025
(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 COMUNICATO STAMPA
19 settembre 2025
AUTOVELOX, CODACONS: PIATTAFORMA TELEMATICA SU CENSIMENTO ANCORA NON SI VEDE
PROSEGUONO I RITARDI: SI ATTENDE PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE PER LA
MOTORIZZAZIONE. COMUNI AVRANNO 60 GIORNI PER COMUNICARE DATI O AUTOVELOX
ANDRANNO SPENTI
Che fine ha fatto la piattaforma telematica per il censimento degli
autovelox installati in Italia, annunciata a più riprese dal Ministero dei
Trasporti? Se lo chiede il Codacons, che ricorda come i Comuni abbiano 60
giorni di tempo dalla effettiva partenza di tale piattaforma per comunicare
tutti i dati sugli autovelox al Ministero, pena lo spegnimento degli
apparecchi.
Dopo lallarme lanciato dal Codacons lo scorso agosto circa i ritardi nella
pubblicazione del decreto attuativo del Mit sul modulo telematico da fornire
ai Comuni, indispensabile per comunicare i dati richiesti circa la
localizzazione, la conformità, il modello e lomologazione degli autovelox,
il Ministero ha emanato lo scorso 18 agosto il provvedimento tanto atteso.
Un decreto attuativo che disciplina le modalità di istituzione,
funzionamento e raccolta dei dati della piattaforma telematica relativi ai
dispositivi per laccertamento della violazione dei limiti di velocità.
Tuttavia lo stesso decreto, allart. 6, stabilisce che Ai fini dellavvio
operativo della piattaforma telematica, il presente decreto acquista
efficacia dalla data indicata con successivo provvedimento del Direttore
Generale per la motorizzazione pubblicato sul portale istituzionale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Da tale data, ricorda il
decreto, i Comuni avranno 60 giorni di tempo per comunicare i dati
richiesti, e chi non si adeguerà dovrà spegnere gli autovelox installati sul
proprio territorio.
Chiediamo oggi al Mit di accelerare sulla pubblicazione dellannunciato
provvedimento del Direttore Generale per la motorizzazione, perché
attualmente sul fronte degli autovelox regna una situazione di caos e
incertezza che danneggia sia gli automobilisti, sia gli enti locali, sia la
sicurezza stradale  conclude il Codacons.

